Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201029.4 Heide: Diebstahl aus Fahrzeug

HeideHeide (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter in einem unbeobachteten Moment aus einem geparkten Firmenfahrzeug in Heide eine Tasche entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat möglicherweise beobachtet haben.

Im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr stand der Wagen des Anzeigenden in der Straße Hölle in Höhe der Hausnummer 6. Weil der Mann und seine Kollegen häufig an das Auto mussten, verriegelten sie es nicht. Nach Beendigung der am Ort zu verrichtenden Arbeiten musste der Anzeigende schließlich feststellen, dass ein Dieb seine Tasche samt Portemonnaie aus dem Fahrzeug entwendet hatte. Eine verdächtige Person war dem Flensburger in diesem Zusammenhang nicht aufgefallen.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

