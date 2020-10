Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201029.3 Brunsbüttel: Erheblicher Schaden durch Farbschmierereien

BrunsbüttelBrunsbüttel (ots)

Am Mittwochabend haben Schmierfinken an einer Sporthalle in Brunsbüttel ihr Unwesen getrieben. Sie beschmierten Innen- und Außenwände des Gebäudes, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr hinterließen Unbekannte in dem Flur der Sporthalle in der Kopernikusstraße diverse Schriftzüge in hellblauer Farbe. Außerdem besprühten sie eine zur Hermann-Löns-Straße gelegene Gebäudeseite mit zahlreichen mehrfarbigen Tags. Den Gesamtschaden schätzt der zuständige Hausmeister auf bestimmt tausend Euro.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

Merle Neufeld

