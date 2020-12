Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände sicher

Kehl/OffenburgKehl/Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag verbotene Gegenstände sichergestellt. Ein Reisender in einem ICE von Freiburg nach Offenburg hatte ein verbotenes Einhandmesser bei sich. Bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke wurde in einem Fahrzeug ein Reizstoffsprühgerät ohne waffenrechtliche Kennzeichnung gefunden. Beide Gegenstände wurden sichergestellt und die Inhaber erwarten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

