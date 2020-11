Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Sonntagsspaziergang eskaliert in Friedberg ++ Betrunken in parkende Autos gerauscht in Nidda ++ u.a.

FriedbergFriedberg (ots)

Pressemeldungen vom 16.11.2020

Diebe durchsuchen Einfamilienhaus

Butzbach: Im "Unteren Prinzenweg" brachen Diebe in ein Einfamilienhaus ein. Zwischen Samstag (145.11.) 19 Uhr und Sonntagvormittag (15.11.) durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen, bevor sie unbemerkt wieder verschwanden. Ob sie Diebesgut mitnahmen, steht noch nicht fest. Die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

++

In die rechte Leitplanke gedrängt

A445/Münzenberg: Ein Schaden von ca. 2000 an einem Toyota Aygo ist die Bilanz eines Unfalls vom Samstag (14.11.). Auf ihrer Fahrt Richtung Süden, soll ein anderer PKW die 22-jährige Fahrerin des roten Kleinwagens vom rechten Fahrstreifen auf den Standstreifen abgedrängt haben. So sei sie schließlich in der Leitplanke gelandet und habe sich dabei die Schrammen an der rechten Fahrzeugseite zugezogen. Das Fahrzeug, das sie abgedrängt habe sei weitergefahren. Sie blieb dabei unverletzt. Die Autobahnpolizei Mittelhessen nahm den Unfall auf, ohne jedoch die Unfallstelle lokalisieren zu können. Sie soll sich vor dem Parkplatz Stauferburg befinden. Die Polizisten bitten um Hinweise von Zeugen des Vorfalls unter Tel.: 06033/7043-5010.

++

Sonntagsspaziergang eskaliert

Friedberg: Ihren Sonntagsspaziergang dürfte sich eine 69-Jährige wohl anders vorgestellt haben. Als sie gegen 16.10 Uhr durch das Neubaugebiet an der Anna-Kloos-Straße schlenderte geriet sie, ob eines nicht angeleinten Hundes in Streit mit dem Gassigänger. Sie beschwerte sich darüber, dass der Hund frei herumliefe. Daraufhin sei die Situation eskaliert. Der Mann habe der Frau Beleidigungen zugerufen und ihr den Mittelfinger gezeigt. Doch dessen nicht genug. Er habe außerdem ein Messer gezückt und gedroht, ihr das nächste Mal den Kopf abzuschneiden. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Beleidigung und Bedrohung und bittet um Hinweise zum Täter. Der Mann zwischen 45 und 50 Jahren soll südländisch ausgesehen haben und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe schwarze, kurze Haare gehabt und sei etwa 180 cm groß gewesen. Bekleidet sei er mit einer braunen, knielangen Winterjacke gewesen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

++

Nummernschilder gestohlen

Gedern: Von einem am Schloßberg geparkten PKW entwendeten Diebe in der Nacht von Freitag (13.11.) auf Samstag (14.11.) die amtlichen Kennzeichen. Die Nutzerin des Wagens stellte den Diebstahl des vorderen und hinteren Nummernschildes FB-WN 1117 am Samstag gegen 14 Uhr fest, als sie zu ihrem weißen Renault Kangoo zurück kam. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

++

Betrunken in parkende Autos gerauscht

Nidda: Ein Trümmerfeld hinterließ der Fahrer eines Opel Astra am Sonntag (15.11.) gegen 00.45 Uhr. Nachdem er in der Hoherodskopfstraße in Kohden einen geparkten Audi touchiert hatte, verlor der Fahrer wenige Meter darauf erneut die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er auf einen geparkten Nissan auf. Obwohl dabei großer Schaden angerichtet wurde und durch die Wucht des Aufpralls Trümmerteile auf der ganzen Fahrbahn verstreut lagen, setzte der Opelfahrer seine Fahrt fort. Sein stark beschädigtes Fahrzeug blieb an der Bushaltestelle in der Hoherodskopfstraße stehen. Zwischenzeitlich hatten sich Personen vor Ort eingefunden, die die Polizei informierten. Bis zu deren Eintreffen, hielten sie den stark alkoholisierten Unfallfahrer im Blick. Der 45-Jährige aus Hanau musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Dort versorgte den Leichtverletzten ein Notarzt und nahm auch die Blutentnahme vor, um den Alkoholgehalt im Blut feststellen zu können. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 2 Promille. Den Führerschein musste der Mann vorerst abgeben. Gegen ihn wird neben der Trunkenheitsfahrt nun auch wegen Unfallflucht ermittelt. Insgesamt entstand bei diesem Unfall Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro.

++

Nummernschilder gestohlen

Büdingen: Das hintere Nummernschild eines schwarzen Mini entwendeten Unbekannte am Sonntag (15.11.) in der Straße "Wenigendorf". In der Zeit von 5 Uhr bis 12 Uhr müssen die Diebe zugeschlagen und das amtliche Kennzeichen BÜD-EL 86 gestohlen haben. Der Mini-Cooper parkte in der dortigen Hofeinfahrt. Auch in der Seemenbachstraße nahmen die Diebe ein hinteres Kennzeichen mit. Hier entfernten sie zwischen Samstag (14.11.) 17 Uhr und Sonntag (15.11.) 11 Uhr das Nummernschild FB - KL 2510 von einem schwarzen BMW Z4. Dieser PKW parkte auf der Straße, als die Langfinger zuschlugen. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

++

VW überschlägt sich

Büdingen: Ein Schwerverletzter und knapp 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Samstag (14.11.) gegen 18 Uhr zwischen Büches und Bleichenbach. Auf seinem Weg in Richtung Büches kam ein 41-Jähriger mit seinem VW Golf nach rechts auf die Bankette. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß hinter der Einmündung Aulendiebach in die Böschung. Von dort aus schleuderte der Mann in den Gegenverkehr und stieß mit dem Ford-Ranger eines 61-jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Golf mehrmals bis er schließlich auf dem Dach liegenblieb. Der Mann musste mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Sein Golf dürfte Schrottwert haben. Der Fordfahrer kam zur Versorgung seiner leichteren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der an seinem PKW entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die B457 zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

++

Drei Gartentore und ein Zaun

Bad Vilbel: Drei aufgehebelte Gartentore und einen durchschnittenen Zaun fanden Gartenbesitzer am Wochenende im Franz-Schubert-Weg in Dortelweil vor. Zwischen Freitag (13.11.) und Sonntag (15.11.) richteten bislang unbekannte Täter die Schäden an, die sich auf jeweils ca. 100 Euro belaufen. Bislang liegen keine Anhaltspunkte für einen Einbruch vor. Es fanden keine weiteren Beschädigungen auf dem Gelände statt und wurde auch nichts entwendet. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Hinweise auf die Täter werden unter Tel.: 06101/5460-0 entgegen genommen.

++

Zusammenstoß beim Abbiegen

Bad Vilbel: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag (15.11.) gegen 14 Uhr. Zwischen Karben-Kloppenheim und Dortelweil stießen ein Audi Q5 und ein 1er BMW zusammen. Offenbar übersah der 76-jährige Fahrer des Q5 beim Abbiegen auf einen Feldweg den entgegenkommenden BMW. Beim Zusammenstoß erlitt die 71-jährige Beifahrerin des Q5 schwere Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Auch der 47-jährige Fahrer des BMW und seine beiden 7 und 11 Jahre alten Kinder wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt und mussten zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden beläuft sich auf jeweils ca. 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

