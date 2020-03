Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Tankstelleneinbruch - Tatverdächtige werden durch Alarmanlage vertrieben - Großfahndung

Freiburg (ots)

Durch die Alarmanlage einer Tankstelle vertrieben wurden Einbrecher in der Nacht zum Freitag, 13.03.2020, in Wehr. Gegen 01:00 Uhr waren mindestens zwei Täter in die Tankstelle eingebrochen. Als die Alarmanlage auslöste, ergriffen die Einbrecher ohne Beute die Flucht. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich von Schwörstadt gesichtet werden, das später verlassen am Waldrand bei Karsau gefunden werden konnte. An diesem Pkw waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Die Fahndung nach den mutmaßlichen Insassen verlief in der Nacht ergebnislos. Die Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Einbruch übernommen.

