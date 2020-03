Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Benzinbettler im östlichen Landkreis unterwegs - Polizei mahnt zur Vorsicht

Freiburg (ots)

Derzeit treten im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Waldshut-Tiengen sogenannte "Benzinbettler" auf. Hinter ihnen verbergen sich Betrüger, die mit einer Mitleidstour anderen Menschen Geld abluchsen. Die Masche ist stets die gleiche: die Personen stellten sich neben einer viel befahrenen Straße auf, winken herankommenden Fahrzeuglenkern und veranlassen diese, anzuhalten. Danach wird mit vielen Worten erklärt, dass man sich in einer Notlage befindet und dringend Geld für die Heimreise benötigt - selbstverständlich gegen sofortige Rückzahlung. Am Wochenende war diesbezüglich ein Auto mit Nürnberger Kennzeichen bei Albbruck und Eggingen aufgefallen. Am Donnerstag, 12.03.2020, wurden der Polizei gleich drei solcher Vorfälle gemeldet. Gegen 14:00 Uhr hatten zwei Männer versucht, auf der B 500 in Höhe Gaiß Autos anzuhalten, eine Stunde fielen ebenso zwei Männer im Schlüchttal bei Witznau auf, wiederum eine Stunde später auf der L 159 bei Stühlingen-Bettmaringen. Während in zwei Fällen die Männer einen alten grauen Opel dabei hatten, war es im anderen Fall ein weißer Lieferwagen. Beide Fahrzeuge hatten ausländische Kennzeichen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht, zumal in aller Regel keine Notlage gegeben ist.

