Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Streitigkeiten am Bahnhof - Auf Auto herumgetrampelt - Streitigkeiten in der LEA

Aalen (ots)

Oberkochen: Streitigkeiten am Bahnhof

Am Dienstag gegen 23.25 Uhr heilten sich zwei Personengruppen vor dem Bahnhof auf, zwischen denen es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Nachdem sich ein 17-Jähriger weigerte, sich auf Knien zu entschuldigten, wurde er von einem 16-Jährigen ins Gesicht geschlagen, so dass er zu Boden ging. Daraufhin wurde der 17-Jährige von seinen Freunden ins Auto geladen und sie Verliesen den Bahnhofsbereich. Nachdem der Jugendlich im Auto kollabierte und ohnmächtig wurde, verständigten seine Freunde den Rettungsdienst. Vor Ort wurde er dann von einer Rettungswagenbesatzung und einem Notarzt behandelt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Aalen: Auf Auto herumgetrampelt

Am Dienstag um kurz nach 8 Uhr wurde die Polizei in Aalen darüber informiert, dass in der Spitalstraße ein junger Mann auf einem Auto herumtrampeln und dieses beschädigen würden. Vor Ort konnte tatsächlich ein 23-jähriger Mann festgestellt und kontrolliert werden. Während der junge Mann auf dem Aalener Polizeirevier zur Sache befragt werden sollte, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand so dermaßen, dass der Rettungsdienst verständigt werden musste. Im Anschluss wurde der Mann in eine Klinik eingeliefert. An dem von ihm beschädigten PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Ellwangen: Streitigkeiten in der LEA

Am Dienstag um 17.15 Uhr kam es auf dem Gelände der LEA in der Georg-Elser-Straße zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Im Verlauf des Streits schlug ein 38-Jähriger mit einem Holzstuhl auf seinen 34-jährigen Kontrahenten ein, so dass dieser am Kopf verletzt wurde und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell