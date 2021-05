Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0336 --Polizei schnappt reisende Trickdiebin--

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Hulsberg Zeit: 04.05.21, 16 Uhr

Ein Trickdiebin verschaffte sich Dienstagnachmittag im Ortsteil Hulsberg Einlass in die Wohnung einer 94 Jahre alten Bremerin. Sie entwendete der Seniorin Wertsachen, kehrte wieder zum Tatort zurück und wurde von der Polizei festgenommen.

Die 25-Jährige klingelte an der Wohnungstür und bat um Einlass, um die Windel ihres Kleinkindes zu wechseln. Die 94-Jährige ließ sie hinein, gab auf Bitten ein Glas Wasser heraus und passte auf das Baby auf, als die Besucherin kurz das Badezimmer aufsuchte. Anschließend verschwanden nicht nur Mutter und Kind, auch der Haustürschlüssel und die Brieftasche der Bremerin fehlten auf einmal. Die Seniorin benachrichtigte ihre Nichte, die wiederum die Polizei. Als die Einsatzkräfte in der Wohnung die Anzeige zu Protokoll nahmen, kehrte die 25 Jahre alte Frau ohne Kind zurück und lief den Ermittlern direkt in die Arme. Sie wurde vorläufig festgenommen. Eine Haftprüfung gegen die Diebin aus Nordrhein-Westfalen dauert aktuell an.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße eine häufige Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Mehr Tipps gibt es beim Präventionszentrum bei der Polizei Bremen unter 0421 362-19003.

