Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei bittet nach Einbruchsdelikten in Einkaufsmärkten um Zeugenhinweise

Mönchengladbach (ots)

Nach Einbruchsdelikten in Einkaufsmärkten bittet die Polizei Mönchengladbach um Zeugenhinweise.

Einen Einbruchsversuch hat es in der Nacht zum Freitag, 26. Januar, in einem Einkaufsmarkt im Stadtteil Giesenkirchen-Mitte an der Konstantinstraße gegeben. Unbekannte Täter hatten gegen 1.15 Uhr versucht, die Eingangstür aufzuhebeln. Vermutlich weil sie dabei einen Alarm ausgelöst hatten, ließen sie von der weiteren Tauausführung ab und suchten das Weite.

Bereits in der Nacht zum Samstag, 20. Februar, gegen 2.30 Uhr waren bei einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt im Stadtteil Rheindahlen-Mitte (An der Bahn) etliche Packungen Zigaretten entwendet worden. Auch in diesem Fall hatten sich die Täter gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen gemacht und waren so in das Gebäude eingedrungen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

