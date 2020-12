POL-OG: Lahr - Attackiert

Polizeipräsidium Offenburg

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Montagabend im Kreisverkehr im Bereich Dinglinger Haustraße / Hirschplatz hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach derzeitigem Sachstand sollen zwei in einem Auto befindliche 21- und 45-jährigen Männer durch drei mit insgesamt vier Männern besetzten Pkw zunächst ausgebremst und anschließend mit Fäusten attackiert worden sein. Nach dem Vorfall seien die vier Angreifer in Richtung Flugplatz davongefahren. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern derzeit an.

