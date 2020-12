Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Ohne Führerschein unterwegs

RheinmünsterRheinmünster (ots)

Eine Verkehrskontrolle am "Airport Boulevard" am Montagmittag gegen 13 Uhr wurde einer 43-Jährigen zum Verhängnis. Die Frau fuhr vom Fluggastgebäude kommend in Richtung Victoria Boulevard. Bei einer Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Autofahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die 43-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. /jt

