Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Mann bettelt um Geld zum Tanken - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Auf der A 5 in Richtung Karlsruhe war am Donnerstag, 15.10.2020, gegen 10.40 Uhr, eine Frau mit ihrem Auto unterwegs. Als sie an der Ausfahrt Efringen-Kirchen abfuhr, um in Richtung Bad Bellingen weiter zu fahren, wurde sie auf der Höhe der Autobahnmeisterei von einer männlichen Person, welche sich auf der Straße befand, zum Anhalten gezwungen. Der Mann trat ans Fahrerfenster heran und berichtete unter Tränen, dass seine Frau in Frankfurt verunglückt sei und er nun 30 Euro Benzingeld benötige, um seine Fahrt fortsetzten zu können. Die Frau unterhielt sich noch eine Zeitlang mit dem Mann, zu einer Geldübergabe kam es aber nicht. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Südländisches Aussehen, zirka 170 cm groß, schlank und schwarze Haare. Zu dem Mann gehörte vermutlich ein silberfarbenes Fahrzeug. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621/98000) bittet Zeugen, welchen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder von ihm angesprochen wurden, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

