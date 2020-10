Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Farbschmierereien an Schulen

Freiburg (ots)

Mehrere Schmierereien wurden an der Kaufmännischen Schule und an der Gewerbeschule am Donnerstag, 15.10.2020, festgestellt. Unbekannte beschmierten mit einem schwarzen permanenten Stift die Eingangstüre und den Briefkasten der kaufmännischen Schule. An der daneben befindlichen Gewerbeschule waren gleiche und ähnliche Schmierereien ebenfalls an der Eingangstüre. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

