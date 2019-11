Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Trikots gestohlen

Dudenhofen (ots)

15.11.2019, 17:15 - 16.11.2019, 13:00 Uhr. Bei der Polizeiinspektion Speyer wurde am Samstagmittag eine Strafanzeige aufgrund eines Diebstahls erstattet. Ein unbekannter Täter entwendete von Freitag auf Samstag u.a. die Trikots der HSG Dudenhofen-Schifferstadt aus dem verschlossenen PKW der 22-jährigen Anzeigeerstatterin. Die Trikots hatte die junge Frau übergangsweise in ihrem PKW verwahrt, welcher in der Bodelschwinghstraße in Dudenhofen geparkt war. Bei dem Diebesgut dürfte es sich um einen Gesamtwert von ca. 1650 Euro handeln. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge während des Tatzeitraumes in der Bodelschwinghstraße in Dudenhofen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

