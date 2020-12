Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Technischer Defekt führt zu Brand

BietigheimBietigheim (ots)

Ein rauchender Container auf dem Firmengelände in der Straße `Im Sonnenschein` beschäftigte am Montagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Polizeireviers Rastatt. Nach bisherigen Ermittlungen könnte technischer Defekt in der Elektronik im Bereich der Heizung den Container gegen 21:40 Uhr in Brand gesetzt haben. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklar. /jt

