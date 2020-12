Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Gaggenau - Zeugen gesucht

Rheinau, GaggenauRheinau, Gaggenau (ots)

Nach einem Brand an einem Telekommunikationsmast am späten Samstagabend in der Stadionstraße wurden polizeiliche Ermittlungen eingeleitet. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften Unbekannte kurz vor Mitternacht mehrere Kabel mittels Brandbeschleuniger entzündet haben. Ein zufällig vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer wurde auf die Flammen aufmerksam und verständigte die Feuerwehr, welche den Brand schnell unter Kontrolle brachte. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und zu den Hintergründen der Tat dauern derzeit an.

Bereits am 20. November war in Gaggenau-Selbach ein Funkmast in Brand geraten. Es ist nicht auszuschließen, dass das Feuer am dortigen Sendeturm ebenfalls mutwillig gelegt wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von über 80.000 Euro.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu beiden Vorfällen aufgenommen und sind auf der dringenden Suche nach Zeugen. Personen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, mit der Polizei in Kontakt zu treten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

