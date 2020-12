Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Versuchter Einbruch in Baumarkt

BerghauptenBerghaupten (ots)

Ein Baumarkt in der ` Obere Gewerbestraße´ hatte nach dem vergangenen Wochenende eine beschädigte Eingangstür zu beklagen, nachdem ungebetener Besuch offenbar versuchte einzubrechen. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen hat offenbar eine unbekannte Täterschaft während den Schließungszeiten des Baumarktes zwischen Samstagmittag, 15 Uhr und Sonntagmorgen, 11:30 Uhr versucht, mit einem Fahrzeug in die Verkaufsräume des Baumarktes zu gelangen. Der misslungene Versuch hat einen Sachschaden in vermutlich fünfstelliger Höhe zur Folge. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte nichts gestohlen werden.

/nb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell