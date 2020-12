Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Vorfahrt missachtet

RheinmünsterRheinmünster (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am späten Montagmorgen um 11 Uhr an der Einmündung in Richtung L75 bei Söllingen. Ein 29-jähriger Seat-Lenker befuhr die Rheinstraße und passierte die Kreuzung in Richtung L75. Dabei übersah der 29-jährige Fahrer einen vorfahrtsberechtigten, von links kommenden 69-jährigen Smart-Fahrer. Es kam zur frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei verletzte sich der 69-Jährige leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro. /kw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell