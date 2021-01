POL-PPKO: Heckscheibe eingeschlagen

Polizeipräsidium Koblenz

Am Mittwoch, 13.01.2021, wurde an einem grauen Seat Leon in Koblenz die Heckscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug war dort zwischen 07.25 Uhr und 17.35 Uhr in der David-Röntgen-Straße geparkt. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

