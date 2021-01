Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kennzeichendiebstahl in Koblenz

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Freitag und Dienstag, 12.01.21, wurden von einem Pkw Volvo, der auf dem Gelände eines Autohandels in Koblenz, In den Sieben Morgen abgestellt war, die beiden amtlichen Kennzeichen KO-JA 210 abmontiert und gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013 georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell