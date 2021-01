Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrskontrollen in Koblenz - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Koblenz (ots)

Bei Verkehrskontrollen in Koblenz wurden in der Nacht zum Dienstag, 12.01.2021, drei Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert, die augenscheinlich unter Drogeneinfluss standen. Diese Vorfälle ereigneten sich gegen 25.50 Uhr am Moselring sowie gegen 0.58 Uhr und 01.45 Uhr in der Carl-Spaeter-Straße.

