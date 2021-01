Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Fahrer beschädigten Rasenfläche vor der Festung

Koblenz (ots)

Erheblichen Sachschaden an Schotterwegen und Rasenflächen richteten am gestrigen Abend, 11.01.2021, gegen 23 Uhr zwei Pkw-Fahrer an, die auf den schneebedeckten Rasenflächen vor der Festung Ehrenbreitstein ihre unerlaubten Runden (Donuts) drehten. Ein aufmerksamer Zeuge machte die Polizei auf den Vorfall aufmerksam, die beide Fahrzeuge noch vor Ort antreffen konnten. Aufgrund der Fahrzeugzustände, den Feststellungen vor Ort sowie Zeugenangaben dürften diese durch die vier kontrollierten Personen im Alter von 19 und 20 Jahren verursacht worden sein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, Stadtreinigung und Grünflächenamt wurden zwecks Schadensbeseitigung in Kenntnis gesetzt.

