Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Corona-Kontrollen enden mit zwei verletzten Polizeibeamten

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Freitagabend führten Beamte des Polizeipräsidiums Bietigheim-Bissingen, die von Kollegen des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurden, in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt Bietigheim-Bissingen Kontrollen die Corona-Verordnung betreffend durch. Gegen 22.15 Uhr befanden sich Beamte, die zivil gekleidet waren, im Bürgergarten. Zunächst vernahmen sie laute Schreie. Dann kamen ihnen zwei Personen entgegen. Vermutlich erkannten die beiden Männer dann jedoch, dass es sich um Polizeibeamte handeln könnte und ergriffen die Flucht. Die Beamten folgten ihnen. Während sich die eine Person dann jedoch kontrollieren ließ, rannte dessen 25 Jahre alter Begleiter in Richtung der Großingersheimer Straße davon. Ein 24 Jahre alter Polizist forderte ihn auf, stehen zu bleiben und nahm die Verfolgung auf. Auf Höhe einer Tankstelle konnte der Polizeibeamte aufholen und den Flüchtenden ergreifen. Es entstand ein Gerangel, während dessen der Tatverdächtige dem Beamten mehrmals ins Gesicht schlug, bevor dieser ihn schließlich zu Boden bringen konnte. Der verletzte Polizist musste in ein Krankenhaus gebracht werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 25-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Etwa zeitgleich, gegen 22.25 Uhr, sollte im Bereich des Kronenplatzes eine dreiköpfige Personengruppe kontrolliert werden. Die drei Männer im Alter von 36, 38 und 54 Jahren reagierten direkt aggressiv auf die Polizisten, die ebenfalls zivil gekleidet waren, und die Mitarbeiter des Ordnungsamts, die sich allesamt auswiesen. Der 54-Jährige wiederum wies sich nur widerwillig aus. Er verlangte den Gesetzestext sofort schriftlich ausgehändigt zu bekommen und entriss im weiteren Verlauf einem Beamten das Personaldokument. Nach einigem Hin und Her, währenddessen sich ein 33-jähriger Polizist erneut mit seinem Dienstausweis als solcher auswies, wurde dem 54-Jährigen die Anwendung von unmittelbarem Zwang angedroht. Als er versuchte dem Polizist dessen Ausweis zweimal entreißen, wurde der Tatverdächtige zu Boden gebracht. Der 54-Jährige wehrte sich vehement gegen den 33-Jährigen und dessen Kollegen. Der 38 Jahre alte Begleiter schubste zeitgleich eine 30-jährige Beamtin nach hinten weg. Er und der 36 Jahre alt Mann beleidigte die Einsatzkräfte darüber hinaus fortwährend. Der 33-Jährige Polizist wurde leicht verletzt. Für den 54 Jahre alten Tatverdächtigen, der alkoholisiert war, kam zunächst ein Rettungswagen vor Ort. Der Mann wollte sich letztlich doch nicht behandeln lassen. Gegen alle drei Männer wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Sie werden sich auf eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung gefasst machen müssen. Des Weiteren wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

