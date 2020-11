Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Fahrer bei Alleinunfall verletzt

LennestadtLennestadt (ots)

Freitagabend um 21:20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Lennestädter mit seinem VW Golf die B236 von Altenhundem in Richtung Saalhausen. In der letzten Rechtskurve vor der Ortslage Kickenbach kommt er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, touchiert die Leitplanken und überschlägt sich schließlich. Der Pkw kommt auf dem angrenzenden steilen Grünstreifen zum Stehen. Es entstand Sachschaden an der Leitplanke, einem Baum sowie an dem total beschädigten Pkw in Höhe von ca. 5000 EUR. Der junge Fahrer und sein Beifahrer kamen mit dem Verdacht auf leichte Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Leitstelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2550

E-Mail: leitstelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell