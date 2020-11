Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

FinnentropFinnentrop (ots)

Ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Esloher Straße in Fretter hat sich in der Nacht von Mittwoch (11. November, 19 Uhr) auf Donnerstag (12. November, 6.50) ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten unbekannte Täter zuerst, durch den Vordereingang in die Räume einzudringen. Schließlich erhielten sie über den rückwärtigen Anlieferungsbereich Zugang zu den Geschäftsräumen. Dort entwendeten sie zahlreiche Zigarettenpackungen im Wert von 3200 Euro, Bargeld, diverse Spirituosen sowie Rasierklingen. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Zusätzlich entstand Sachschaden am Gebäude.

