Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, gelben Citroen C4 an der Brakerstraße. An dem Auto hinterließ der Unfallverursacher 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Castrop-Rauxel

3.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem Auto auf einem Parkplatz am Landwehrbach. Der Schaden ist im hinteren Bereich des grauen Skoda Superb zu erkennen. Der Unfall passierte am Donnerstag in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr.

Dorsten

Am Donnerstag zur Tageszeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, roten Skoda Fabia an der Nikolaus-Otto-Straße. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich dabei um ein weißes Fahrzeug handeln. Bei dem Unfall entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Marl

Am Donnerstag, zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, brauen VW Passat an der Wulfener Straße im Stadtteil Brassert. Das Auto stand auf dem Parkplatz des Chemieparks Marl. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. An dem VW entstand 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor.

In der Nacht zu Freitag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen Mazda CX-3. Das Fahrzeug wurde hinten links beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

Oer-Erkenschwick

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten, blauen Iveco Magirus. Der Lkw stand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Industriestraße. Der Schaden ist am Außenspiegel links und am Kotflügel zu erkennen. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

