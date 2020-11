Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

AttendornAttendorn (ots)

Freitagmittag gegen 13:10 Uhr befuhr ein 54 jähriger PKW Fahrer die L 539 und beabsichtigte nach links in die Straße "Am Wassertor" abzubiegen. Hierbei übersah er den aus Richtung Finnentrop kommenden PKW eines 55 jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Beifahrerin im abbiegenden PKW wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 55 jährige PKW Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt, konnte aber nach einer kurzen Behandlung vor Ort entlassen werden. Ein PKW musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro

