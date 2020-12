Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bönnigheim: 24-Jähriger aufgrund verschiedener Eigentumsdelikte in Untersuchungshaft

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann, dem die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg verschiedene Eigentumsdelikte vorwirft, sitzt seit vergangenen Donnerstag in Untersuchungshaft. Zwischen Ende August und Ende November dieses Jahres soll der Tatverdächtige sechs Mal denselben 20 Jahre alten Mann an verschiedenen Tatorten in Bietigheim-Bissingen, Kirchheim am Neckar und Bönnigheim beraubt, bestohlen und erpresst haben. Bei der Beute handelt es sich unter anderem um Handys, Bargeld und Kopfhörer im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Am Donnerstagmorgen wurden die Wohnung des Tatverdächtigen durch die Polizei durchsucht und der Mann aufgrund des mittlerweile erlassenen Haftbefehles nach einem kurzen Fluchtversuch festgenommen. Auf der Flucht warf er einen Fahrzeugschlüssel weg, den die Polizisten fand. Dieser Schlüssel und ein weiterer, der in der Wohnung aufgefunden wurde, konnten einem in der Nacht davor verübten Wohnungseinbruch in der Kirchstraße in Bönnigheim zugeordnet werden. Nach den derzeitigen Ermittlungen hat sich der 24-Jährige Zugang zu der Wohnung verschafft und dort die beiden Zündschlüssel für einen VW und einen Hyundai gestohlen. Den Hyundai durchsuchte er anschließend nach Wertgegenständen. Mit dem VW soll er eine "Spritztour" unternommen und diesen dann in Bönnigheim abgestellt haben, wo der Wagen durch die Polizei sichergestellt werden konnte. Erste kriminaltechnische Untersuchungen deuten darauf hin, dass der 24-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, die Spritztour nicht allein unternommen hat, sondern das Fahrzeug mit drei Personen besetzt war. Bei der Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten einige weitere Gegenstände, bei denen es sich wahrscheinlich um Diebesgut handelt. Der Haftbefehl wurde noch am Donnerstag durch das Amtsgericht Heilbronn in Vollzug gesetzt und der 24-jährige Deutsche in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

