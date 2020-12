Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 24-Jähriger liegt schwer verletzt im Krankenhaus - Ursache unklar

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht dringend Zeugen, die am Samstagabend bzw. in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Bahnhofstraße und der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Kurz nach 03.00 Uhr sprach ein 24 Jahre alter Mann einen Taxifahrer am Taxistand in Bietigheim-Bissingen an. Als der Taxifahrer bemerkte, dass der Mann im Kopfbereich Verletzungen aufwies, fuhr er ihn direkt ins Krankenhaus. Dort stellte sich heraus, dass der 24-Jährige schwere Kopfverletzungen hat. Derzeit konnte die Polizei lediglich rekonstruieren, dass der Mann auf einer Parkbank zwischen einem Einkaufsmarkt in der Prinz-Eugen-Straße und dem Bahnhof gesessen haben könnte. Dort sei er, kurz bevor er sich zum Bahnhof begab, verletzt zu sich gekommen. Sein Longboard, das er zuvor noch bei sich gehabt haben will, und ein Hut fehlten. Sonstige Wertgegenstände trug der 24-Jährige noch bei sich. Es kann derzeit weder ein Sturzgeschehen noch eine mögliche Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 07142 405-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell