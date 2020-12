POL-LB: Markgröningen: Mercedes prallt im Kreisverkehr gegen Schutzplanke; Eberdingen-Nußdorf: Einbruch in Firmengebäude; Schwieberdingen: Zeugen nach Vorfall in Bäckerei gesucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Markgröningen: Mercedes prallt im Kreisverkehr gegen Schutzplanke

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 13:45 Uhr zwischen Markgröningen und Asperg ereignete. Von der Kreisstraße 1705 wollte ein 41-jähriger Mercedes-Lenker in den Kreisverkehr zur Landesstraße 1138 einfahren. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Trotz einer Bremsung, die der 41-Jährige noch eingeleitet hatte, konnte er dem Kurvenverlauf nicht mehr folgen, fuhr über die Mittelinsel des Kreisverkehrs und anschließend in die Schutzplanke. Hier verkeilte sich der Wagen, sodass hinzugezogene Feuerwehrleute die Schutzplanke demontieren mussten. Darüber hinaus erlitt der 41-jährige Fahrer leichte Verletzungen und sein Pkw wurde abgeschleppt. Polizeibeamte regelten während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten den Verkehr. Obendrein musste die Straßenmeisterei für die Instandsetzung der Schutzplanken verständigt werden.

Eberdingen-Nußdorf: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 16:15 Uhr suchte ein bislang unbekannter Täter ein Firmengebäude in der Siemensstraße in Eberdingen-Nußdorf heim. Über eine zuvor aufgehebelte Tür gelangte der Unbekannte in die Räumlichkeiten. Vermutlich wurde der Einbrecher jedoch gestört, woraufhin er von seinem weiteren Vorhaben abließ und sich mutmaßlich ohne Diebesgut aus dem Staub machte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, in Verbindung zu setzen.

Schwieberdingen: Zeugen nach Vorfall in Bäckerei gesucht

Wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Täter, der sich am Sonntag gegen 08:45 Uhr in der Bahnhofstraße in Schwieberdingen in einer Bäckereifiliale, zusammen mit einer weiteren 59 Jahre alten Kundin, aufgehalten hatte. Offenbar sollte die 59-Jährige dem Unbekannten im Verkaufsraum Platz machen. Nachdem sie dies mutmaßlich überhört hatte, entwickelte sich ein verbaler Disput, in dessen Verlauf der Mann die Frau beleidigt haben soll. Im Anschluss verweigerte der Unbekannte die Angabe seiner Personendaten und verließ nach seinem getätigten Einkauf die Filiale. Aufgrund dessen folgte die 59-Jährige dem Unbekannten zügig über den Rathausplatz bis hin zur Sporthalle im Herrenwiesenweg. Auch hier soll es zu Beleidigungs- sowie Bedrohungsäußerungen gegenüber der 59-Jährigen seitens des Unbekannten gekommen sein. Im Bereich des nachfolgenden Schulgeländes/Glemssteg soll der Mann die Frau letztendlich körperlich angegangen sein. Als die 59-Jährige hierauf den Polizeinotruf gewählt hatte, suchte der Unbekannte das Weite. Bei ihm soll es sich um einen etwa 65 Jahre alten Mann mit normaler Statur handeln, der circa 175 cm groß ist. Der Mann mit sportlichem Auftreten war unrasiert und hatte graue Bartstoppeln. Zudem trug er eine weiße Einweg-Mund-Nasen-Bedeckung, eine schwarze Jacke mit gelber Aufschrift und ein schwarzes Basecap mit rotem Schild. Der Polizeiposten Schwieberdingen bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Tel. 07150 31245 zu melden.

