Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Freitagmorgen, 19. Juni ereignete sich in Schwetzingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Er wollte in der Carl-Theodor-Straße, in Höhe eines Einkaufszentrums die Fahrbahn überqueren. Dabei übersah er offenbar den Mülltransporter eines 29-Jährigen. Er wurde von der vorderen Fahrzeugseite des Müllfahrzeugs erfasst und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Ablauf gegen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell