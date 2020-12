Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Rutesheim: Senior nach Unfall am 1. Dezember gestorben

Der am 1. Dezember an einem Unfall in der Bahnhofstraße in Rutesheim beteiligte 88-jährige Senior erlag am Sonntag seinen schweren Verletzungen.

Der Mann hatte kurz nach 17.00 Uhr die Bahnhofstraße überqueren wollen und war von einem 70 Jahre alten Skoda-Fahrer erfasst worden. (Wir berichteten am 2. Dezember, 11.49 Uhr.) Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zwischenzeitlich die Einholung eines Gutachtens zur Frage der Vermeidbarkeit beauftragt.

