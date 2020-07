PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in KiTa gescheitert, Steinbach (Taunus), Wiesenau, Montag, 06.07.2020, 17.00 Uhr - Dienstag, 07.07.2020, 09.45 Uhr

(mhe)In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte ein Unbekannter in Steinbach in einen in der Straße "Wiesenau" gelegene Kindertagesstätte einzubrechen. Da der Täter an einer gut gesicherten Zwischentür scheiterte, ließ er von seinem weiteren Vorhaben ab. Es wurde nichts entwendet, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Homburg unter der Nummer 06172-1200.

2. Gartenhütte aufgebrochen, Oberursel-Stierstadt, Taunusstraße, Montag, 06.07.2020, 20.00 Uhr - Dienstag, 07.07.2020, 14.30 Uhr

(mhe)Zwischen Montag, 20.00 Uhr und Dienstag, 14.30 Uhr begab sich ein unbekannter Täter in der Taunusstraße in Oberursel zu einer Gartenhütte und brach diese auf. Er durchsuchte alle Schränke und verrichtete danach seine Notdurft in der Hütte. Es entstand ein Sachschaden von wohl mehreren Hundert Euro. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch keine Informationen vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200 in Verbindung zu setzen.

3. Rennrad gestohlen, Oberursel, Kumeliusstraße, Freitag, 03.07.2020, 12.00 Uhr - Dienstag, 07.07.2020, 09.00 Uhr

(mhe)Im Zeitraum von Freitagmittag bis Dienstagmittag wurde in Oberursel ein Rennrad gestohlen. Der Täter entwendete das Fahrrad der Marke Cannondale - Modell "700M CAAD 12" - aus einer unverschlossenen Garage in der Kumeliusstraße. Das Fahrrad hat einen Wert von 1200 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Oberursel unter der Telefonnummer 06171-62400 in Verbindung zu setzen.

4. Beide Kennzeichen gestohlen, Bad Homburg, Lange Meile, Montag, 06.07.2020, 17.00 Uhr - Dienstag, 07.07.2020, 10.30 Uhr

(mhe)In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Bad Homburg von einem Auto beide Kennzeichen entwendet. Die Eigentümerin hatte ihren Daimler in der Straße "Lange Meile" auf einem Parkplatz abgestellt. Am Dienstag um 10.30 Uhr stellte die Frau fest, dass ihre Kennzeichenschilder gestohlen worden waren. Die Kennzeichen lauten: HG-MZ 29. Bei Hinweisen zum Verbleib wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Homburg unter der Nummer 06171-1200.

5. Auto erfasst Rollator - Seniorin verletzt, Oberursel, Hohemarkstraße, 07.07.2020, gg. 16.50 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag musste eine Seniorin nach einem Verkehrsunfall in Oberursel in eine Klinik gebracht werden. Eine 85-jähriger Oberurselerin überquerte gegen 16.50 Uhr mit ihrem Rollator die Hohemarkstraße in Höhe der Hausnummer 97. Zeitgleich fuhr eine 46 Jahre alte VW-Fahrerin mit ihrem Golf stadteinwärts. Der Pkw erfasste den Rollator, woraufhin die ältere Dame stürzte. Der Rettungsdienst brachte die leichtverletzte Seniorin nach einer Erstversorgung zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

6. Alkoholfahrt ohne Führerschein, Königstein im Taunus, Le-Cannet-Rocheville-Straße, 07.07.2020, gg. 03.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Dienstag beendeten Beamte der Polizeistation Königstein die Alkoholfahrt eines Audi-Fahrers. Gegen 03.00 Uhr kontrollierte die Streife den Audi im Bereich der Le-Cannet-Rocheville-Straße. Schnell ergab sich der Verdacht, dass der 44 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine mit dem Mann durchgeführte Atemalkoholkontrolle schlug an und zeigte einen Wert von 2 Promille. Anschließend beabsichtigten die Polizisten - wie in solchen Fällen üblich - , den Führerschein des 44-Jährigen sicherzustellen. Es gelang ihnen nicht, denn der Audi-Fahrer war - wie nun herauskam - nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. So kam zur Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr noch das Fahren ohne Fahrerlaubnis, wegen dem der Mann sich demnächst strafrechtlich verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell