POL-ME: Vorbildliche Zeugen verhinderten gefährliche Alkoholfahrt - Hilden - 2012020

Am Donnerstagabend des 03.12.2020, gegen 19.15 Uhr, meldeten sich aufmerksame Zeugen fernmündlich bei der Hildener Polizei. Sie schilderten, dass sie auf dem Wanderparkplatz an der Elberfelder Straße einen silbernen PKW Mercedes beobachtet hatten, in welchem sich ein offenbar alkoholbedingt nicht ansprechbarer Mann seinen Rausch ausschlief. Noch während eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung auf der Anfahrt war, meldeten sich die vorbildlichen Zeugen erneut, um mitzuteilen, dass der Mercedes-Fahrer erwacht sei und mit dem PKW wegfahren wolle.

Als der Streifenwagen der Hildener Polizei nur wenige Augenblicke später am Wanderparkplatz eintraf, kam den Beamten der beschriebene Mercedes mit Solinger Kennzeichen in der Parkplatzausfahrt entgegen. Der Wagen konnte gestoppt werden, noch bevor er auf die Elberfelder Straße einbiegen konnte.

Bei der Kontrolle des 54-jährigen Mercedes-Fahrers bestätigten sich die Angaben der Zeugen sofort, als den Beamten aus dem Fahrzeug deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug. Zudem waren im Fahrgastraum schon auf den ersten Blick eine leere Bierflasche und eine nahezu leere Wodka-Flasche sichtbar. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille (0,58 mg/l).

Daraufhin leitete die Hildener Polizei gegen den 54-jährigen Solinger ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme von zwei Blutproben angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Beamten sicher, gleichzeitig untersagten sie dem Solinger ausdrücklich jedes Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge bis auf Weiteres.

