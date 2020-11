Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Motorroller stößt mit Auto zusammen (25.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorrollers und eines Autos hat sich heute Vormittag gegen 7.30 Uhr auf der Straße "Alte Tuttlinger Straße" auf Höhe der daneben verlaufenden Bundesstraße 27 ereignet. Ein 51-Jähriger fuhr mit einem Motorroller in Richtung Neuffenstraße. Auf der schmalen Straße wich er nach links einem Fußgänger aus, prallte dadurch jedoch gegen einen entgegenkommenden Skoda einer 51-Jährigen. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Den Schaden am Skoda schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro.

