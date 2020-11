Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Waldmössingen

Landkreis Rottweil) Auto zerkratzt (24.11.-25.11.2020)

Schramberg - WaldmössingenSchramberg - Waldmössingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf den heutigen Mittwoch einen Audi A3, der vor einem Haus in der Seedorfer Straße parkte, zerkratzt. Hierdurch entstand Sachschaden an der hinteren Stoßstange sowie der gesamten rechten Fahrzeugseite in Höhe von rund 2.500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell