Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hegaugemeinde im Landkreis Konstanz) Jugendliche Täter nach Einbruch festgenommen (25.11.2020)

HegaugemeindeHegaugemeinde (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Singen haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei mutmaßliche Einbrecher in einer Hegaugemeinde festgenommen. Ein Zeuge hatte der Polizei kurz nach 03 Uhr mehrere Personen auf dem Grundstück eines Fahrzeughändlers der Gemeinde gemeldet. Sofort rückten die Beamten aus und umstellten das Grundstück. Bei der Durchsuchung des Geländes konnten die Beamten zwei jugendliche Täter dabei beobachtet, wie sie mit einem Brecheisen versuchten, die Türe eines Fahrzeugs zu öffnen. Die beiden 15- und 16- jährigen Jugendlichen wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Nach der Überprüfung des Grundstückes hat die Polizei weitere 15 aufgebrochene Fahrzeuge festgestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

