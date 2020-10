Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201020 - 1085 Frankfurt-Nied: Unfall mit gestohlenem Pkw

Frankfurt (ots)

(ne) Gestern um 17:45 Uhr ereignete sich im Nieder Kirchweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mercedes Vaneo gegen einen geparkten Peugeot knallte. Der Unfallfahrer wurde von der Polizei festgenommen. Der Mann war betrunken - das Auto gestohlen.

Zur genannten Zeit war der 29-Jährige mit einem Mercedes Vaneo auf dem Nieder Kirchweg unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 113 gegen einen geparkten Peugeot prallte. Beide Autos wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 29-Jährige das Auto im alkoholisierten Zustand gefahren hatte. Die weitere Überprüfung ergab außerdem, dass der Mercedes als gestohlen gemeldet war. Die Beamten stellten das Fahrzeug daraufhin sicher.

Der 29-Jährige ist ohne festen Wohnsitz und kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums Frankfurt. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell