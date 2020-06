Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Sachbeschädigung mittels Nagelbrett

Vordorf (ots)

Am Freitag den 19.06.20 kam es im Bereich östlich der Ortschaft Vordorf zu einer Sachbeschädigung mittels eines Nagelbrettes. Eine Familie nutzte mit ihren Fahrrädern eine langjährig bekannte und vom Landwirt geduldete Abkürzung über ein in der Feldmark befindliches Feld. Am Zugang zum Trampelpfad über das Zuckerrübenfeld fuhren die Radfahrer über ein in die Erde eingegrabenes Nagelbrett und beschädigten sich dabei ihre Reifen. Das Nagelbrett wurde von Beamten des Polizeikommissariates Meine zur Spurensicherung sichergestellt.

