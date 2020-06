Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radmuttern gelöst

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Freitag (12. Juni 2020) nach Fronleichnam in Erlenbach an einem Auto Radmuttern gelöst. Die Fahrerin des Wagens war schon losgefahren, als sie die Sabotage an ihrem Wagen bemerkte. Sämtliche Schrauben an einem der Vorderräder waren gelöst. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise. Das Auto parkte am 12. Juni 2020, von 14 Uhr bis 18 Uhr, in der Straße Im Wiesental vor einer Gaststätte. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

