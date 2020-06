Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Einbrecher irgendwann vor dem Pfingstmontag in der Bergstraße versucht in die Kindertagesstätte einzubrechen. Eine Mitarbeiterin stellte Anfang Juni an einer Tür der Einrichtung Einbruchspuren fest. Die Tür hielt den Dieben stand. Die Täter machten keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten. Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

