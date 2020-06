Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch während des Nachtdienstes

Kaiserslautern (ots)

Während der Inhaber einer Wohnung Nachtschicht hatte, brachen Diebe in sein Heim ein. Gewaltsam öffneten die Einbrecher in der Nacht zum Dienstag die Wohnungstür in einem der Obergeschosse eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bännjerrück. Aus der Wohnung stahlen die Einbrecher Schmuck und eine Musikanlage. Der Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Einbruchdiebstahls. |erf

