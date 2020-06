Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Samstag, 20.06.2020, 12:50 Uhr Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Kreisstraße 29, Höhe Bernsteinsee (ots)

Zum oben angegebenen Zeitpunkt fuhr die 43 jährige mit ihrer ebenfalls 43 jährigen Beifahrerin, aus Hoitlingen stammende, Unfallverursacherin mit ihrem Seat die Kreisstraße 29 aus Stüde kommend in Richtung Weißes Moor. In Höhe der Zufahrt zum Bernsteinsee beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie den VW Touran des 55 jährigen Fahrzeugführers aus Vorhop, der ihr mit einer 25jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Vorhop, entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurden die zwei Insassen des VW Touran schwer und die Insassen des Seat leicht verletzt. Die zwei schwerverletzten Personen wurden in das Klinikum Gifhorn durch den Rettungsdienst gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mußten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 30000 Euro.

