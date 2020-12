Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs und Herstellens von Kinderpornographie gegen einen Mitarbeiter eines Kindergartens

Ende November nahmen Verantwortliche eines Kindergartens und der betroffenen Kommune aus dem Landkreis Ludwigsburg Kontakt zur Kriminalpolizei auf, nachdem auf einem vom Tatverdächtigen genutzten Computer entsprechendes Bildmaterial aufgefunden worden war. Die Kommune reagierte umgehend und entband den 37-jährigen Tatverdächtigen von seinen Aufgaben. Er erhielt ein Hausverbot für sämtliche Einrichtungen der Gemeinde. Beamte der Kriminalpolizei durchsuchten seine Wohnräume und beschlagnahmten Computer, Smartphones und weitere Datenträger, deren Auswertung noch andauert. Gegenstand der Ermittlungen ist auch der Tatverdacht, dass der 37-Jährige über das Internet in Chats vor Kindern sexuelle Handlungen vollzogen haben könnte. Derzeit haben sich für die Ermittler noch keine Hinweise darauf ergeben, dass aktuell im Kindergarten betreute Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch wurden.

Am Freitag wurde der Tatverdächtige aufgrund Haftbefehls des Amtsgerichts Heilbronn festgenommen und einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 37-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

