POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Dortmund-Mitte

Nach einem Raub am Mittwoch (29.1.) in der Weißenburger Straße sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging ein 50-jähriger Dortmunder gegen 5.40 Uhr von der Saarbrücker Straße in die Weißenburger Straße. Etwa in Höhe der Hausnummer 70 wollte er in einen dort stehenden Lieferwagen (weiß mit Kühlaufbau) einsteigen. Nachdem er zunächst seine Gürteltasche auf den Beifahrersitz gelegt hatte, sprachen ihn zwei Männer an. Im weiteren Verlauf griff einer der beiden nach der Tasche, der andere schlug dem Dortmunder mehrfach ins Gesicht. Anschließend schlug das Duo die Fahrzeugtür zu - und auch diese traf den 50-Jährigen im Gesicht. Mit der Gürteltasche, in der sich Bargeld befand, flüchteten die zwei in unbekannte Richtung.

Aktuell ist nur bekannt, dass die beiden Täter dunkel gekleidet waren. Die gestohlene Tasche war schwarz mit roter Färbung.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

