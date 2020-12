POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Geschädigte zu Diebstählen aus Pkw

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg: Polizei sucht Geschädigte zu Diebstählen aus Pkw

Die Polizei in Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen 49-jährigen Tatverdächtigen, der in den Sommermonaten bis zum 21. September vermutlich vorzugsweise in Ludwigsburg zahlreiche Gegenstände aus geparkten, unverschlossenen Autos gestohlen haben soll. Am 21. September wurde er von Zeugen bei einem solchen Diebstahl in der Jenischstraße in der Weststadt ertappt, festgehalten und der Polizei übergeben. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten Ermittler eine Vielzahl von Gegenständen sicher, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt. Darunter befinden sich vier Autoschlüssel für Fahrzeuge der Marken MW, Mercedes, Jeep und Volvo, über 40 hochwertige Sonnenbrillen verschiedener Hersteller, mehrere Powerbanks und Damenhandtaschen. Diese Gegenstände konnten bislang noch keinen Straftaten zugeordnet werden. Personen, die durch einen Diebstahl aus ihren vermutlich nicht verschlossenen Fahrzeugen geschädigt wurden, aber bislang keine Anzeige erstatten haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

