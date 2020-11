Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Neuwagen auf Firmengelände ausgeschlachtet

OverathOverath (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (25.11.) haben Unbekannte an einem Neuwagen auf dem Gelände eines Autohauses in Vilkerath diverse Teile ausgebaut und entwendet.

Morgens gegen 07:30 Uhr wurde die Tat bemerkt, nachdem am Vorabend gegen 18:30 Uhr das Gelände vom letzten Mitarbeiter verlassen und verschlossen wurde.

In diesem Zeitraum sind Unbekannte vermutlich über einen Zaun gestiegen und auf das Gelände des Autohauses im Maarweg gelangt.

An einem Neuwagen der Marke BMW, Modell X 5, schlugen sie eine Seitenscheibe ein. Anschließend bauten sie diverse Fahrzeugteile aus, unter anderem das Lenkrad, das Navigationssystem, die Schweinwerfer und den Stoßfänger samt Kühlergrill. Die gestohlenen Fahrzeugteile haben einen Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich.

Zum Tatort wurde der Erkennungsdienst gerufen, um eine Spurensicherung durchzuführen.

Falls Sie im genannten Zeitraum im Umfeld des Autohauses verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei unter Tel. 02202 205-0. (ct)

