POL-OG: Baden-Baden, A5 - Sperrungen nach Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall am heutigen Morgen gegen 8 Uhr auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Baden-Baden und Rastatt Süd sorgt aktuell noch immer für teilweise Sperrungen der Fahrbahn. Ein mit Kies beladener Lastwagen war auf der A5 in Richtung Norden unterwegs, als der Fahrer des Schwergewichts aktuellen Erkenntnissen zufolge aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein Gefährt verlor und in die Lärmschutzwand krachte. Während der Lenker des LKW unverletzt blieb, wurde sein Fahrzeug schwer beschädigt. Aktuell sorgen die andauernden Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen für teilweise Sperrungen der Fahrstreifen und damit einhergehende Verkehrsbehinderungen. /ma

