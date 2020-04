Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Aufgefahren und leicht verletzt

Bühl (ots)

Offenbar weil der Fahrer eines Lastwagens beim Anfahren an einer Ampel in der Sandbachstraße auffuhr, wurde eine Frau leicht verletzt. Die 39 Jahre alte Frau war am Mittwochnachmittag Mitfahrerin in einem vor dem LKW wartenden Seat, als es gegen 16:25 Uhr zu dem Unfall kam. Sie wurde zur Behandlung in das Klinikum nach Bühl gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 600 Euro geschätzt. Alle anderen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell