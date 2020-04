Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Nach versuchten Aufbruch geschnappt

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden gelang es am späten Mittwoch einen Verdächtigen zu schnappen, welcher offenbar kurz zuvor in Begleitung eines weiteren Mannes versucht hatte, einen Zigarettenautomaten in der Mühlstraße aufzubrechen. Zeugen meldeten kurz vor Mitternacht, dass Unbekannte versuchen würden, den Automaten mit einem Brecheisen zu öffnen. Beim Erkennen des Beobachters flüchteten die Unbekannten. Hinzugerufenen Streifenbesatzungen gelang es, einen der beiden Männer im angrenzenden Waldgebiet vorläufig festnehmen, seinem mutmaßlichen Komplizen gelang die Flucht. Nun ermitteln die Beamten wegen eines Versuchs des besonders schweren Fall des Diebstahls. /ma

